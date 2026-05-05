Jiboia é retirada de carro em Campo Grande

Animal silvestre mobiliza operação técnica em garagem de residência

Uma jiboia de médio porte foi encontrada escondida no sistema de suspensão de um carro em uma residência no bairro Planalto, em Campo Grande. A Polícia Militar Ambiental foi acionada para realizar o resgate do animal silvestre. Para acessar a serpente com segurança, os agentes precisaram retirar uma das rodas do veículo.

A operação exigiu técnica para evitar ferimentos no réptil e riscos aos envolvidos. Após a captura, a jiboia foi devidamente acondicionada em recipiente apropriado. O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres para avaliação. A PMA reforçou a orientação de não tentar capturar animais silvestres por conta própria.