VÍDEO: Travesti é flagrado com o “peru de fora” dentro de ônibus da linha 081

Travesti é flagrado com o “peru de fora” dentro de ônibus da linha 081 em Campo Grande. Segundo relato de um passageiro que preferiu não se identificar, um travesti, trajando roupas femininas, teria sido visto em um ônibus da linha 081 em ato obsceno. Ele dormia no interior do coletivo durante o trajeto. De acordo com o relato, a pessoa não utilizava roupas íntimas e apresentava a genitália exposta. Passageiros afirmam que havia mulheres e crianças no veículo no momento da ocorrência.

O denunciante disse ter solicitado diversas vezes que a pessoa se cobrisse, mas a situação gerou constrangimento entre os ocupantes do ônibus. Um fiscal do consórcio teria orientado o passageiro a desembarcar e seguir viagem após higienização.