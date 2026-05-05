VÍDEO: Travesti é flagrado com o “peru de fora” dentro de ônibus da linha 081

Travesti é flagrado com genitália exposta dentro de ônibus

Milton
Publicado por Milton
Foto: Nova Lima News

Travesti é flagrado com o “peru de fora” dentro de ônibus da linha 081 em Campo Grande. Segundo relato de um passageiro que preferiu não se identificar, um travesti, trajando roupas femininas, teria sido visto em um ônibus da linha 081 em ato obsceno. Ele dormia no interior do coletivo durante o trajeto. De acordo com o relato, a pessoa não utilizava roupas íntimas e apresentava a genitália exposta. Passageiros afirmam que havia mulheres e crianças no veículo no momento da ocorrência.

O denunciante disse ter solicitado diversas vezes que a pessoa se cobrisse, mas a situação gerou constrangimento entre os ocupantes do ônibus. Um fiscal do consórcio teria orientado o passageiro a desembarcar e seguir viagem após higienização.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Bonito apresenta resultados positivos de projeto que reduz desperdício na merenda escolar

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, apresentou os resultados de uma parceria voltada à melhoria da alimentação...
Leia mais

Pista de skate, ginásios e mais: conheça o complexo do Sta. Emília 

ANELISE PEREIRA - 0
Foi entregue na noite desta segunda-feira (04), um novo Complexo Esportivo no bairro Santa Emília. A área se torna ponto de encontro para famílias e crianças da região do Prosa.  “O...
Leia mais

”O terror do MST”: Rodolfo Nogueira exalta atuação da PM em ação contra invasão indígena no MS

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado federal Rodolfo Nogueira, mais conhecido como “ O terror do MST” destacou, nesta sexta-feira, a atuação das forças de segurança de Mato...
Leia mais

Estádio do Palmeiras passa a se chamar Nubank Parque

Milton - 0
Votação popular definiu a mudança de nome da arena alviverde após novo acordo de naming rights O estádio do Palmeiras passará a se chamar Nubank...
Leia mais