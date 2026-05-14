MP cria subvenção para gasolina e diesel para conter alta de preços

Medida Provisória prevê impacto de até R$ 3 bilhões mensais

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press/Ilustrativa

Governo busca reduzir efeitos do conflito no Oriente Médio

A Medida Provisória 1358/26 estabelece subvenção para gasolina e diesel produzidos no Brasil ou importados com o objetivo de conter a alta dos preços dos combustíveis em meio aos impactos do conflito no Oriente Médio. O mecanismo prevê a devolução de valores equivalentes à carga de tributos federais, em um modelo semelhante a um “cashback tributário”, com execução operacional pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e parâmetros definidos pelo Ministério da Fazenda.

A gasolina será o primeiro combustível contemplado, seguida pelo diesel após o encerramento da medida provisória anterior que já trata do produto. Segundo o governo, o impacto fiscal deve ficar em torno de R$ 1 bilhão por mês para a gasolina e R$ 1,7 bilhão para o diesel, podendo se aproximar de R$ 3 bilhões mensais no total. A MP já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para se tornar lei definitiva.



CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Criança morre atropelada por carreta no Centro Oeste

Milton - 0
Tragédia em bairro de Campo Grande revolta moradores Riquelme Asaphe Gonçalves do Nascimento, de 6 anos, morreu atropelado por uma carreta no fim da tarde...
Leia mais

Homem é salvo após tentativa de suicídio em Campo Grande

Milton - 0
Uma ação conjunta entre Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU resultou no resgate de um homem após uma tentativa de suicídio em Campo...
Leia mais

Soja puxa balança comercial com forte desempenho em abril

Milton - 0
China amplia compras e segue como principal destino da soja brasileira O Brasil registrou em abril um novo recorde nas exportações de soja, com o...
Leia mais

Zé Teixeira é reconhecido como voz do agro na Expoagro

Milton - 0
Feira chega à 60ª edição com leilões e programação especial O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Gino Ferreira, destacou o deputado estadual Zé Teixeira...
Leia mais