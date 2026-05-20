Brasil supera 44 mil cervejas registradas

Anuário aponta recorde de cervejas registradas no país

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Exportações chegam a US$ 218,4 milhões e setor supera 143 mil empregos

O setor cervejeiro brasileiro registrou em 2025 o maior número de cervejarias da história, com 1.954 estabelecimentos distribuídos em 794 municípios, segundo o Anuário da Cerveja 2026 do Ministério da Agricultura e Pecuária. O país também alcançou 44.212 cervejas registradas e 56.170 marcas ativas, reforçando a diversidade do mercado nacional. Mesmo com crescimento mais moderado de 0,3% no número de cervejarias, o Brasil bateu recorde no valor das exportações, chegando a US$ 218,4 milhões.

A produção nacional ultrapassou 15 bilhões de litros de cerveja em 2025, sendo quase 30% do volume de cervejas puro malte. O Sudeste lidera em concentração de cervejarias, com destaque para São Paulo, que possui 452 estabelecimentos registrados. O setor também superou 143 mil empregos diretos, enquanto as cervejas sem glúten registraram crescimento superior a 400% na produção. O Paraguai segue como principal destino da cerveja brasileira, que atualmente é exportada para 77 países.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Renato Câmara articula ações para melhorar segurança na BR-163 em Rio Verde

Josimar Palácio - 0
O deputado estadual Renato Câmara (Republicanos) articulou reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para discutir melhorias no trecho urbano da BR-163,...
Leia mais

Mara Caseiro defende obra na MS-228 para melhorar acesso, transporte escolar e escoamento

ANELISE PEREIRA - 0
A deputada estadual Mara Caseiro (PL) apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel solicitando a elaboração do projeto e a posterior execução das obras de pavimentação asfáltica da...
Leia mais

Sala Lilás: Aquidauna tem reforço na rede de enfrentamento à violência contra a mulher

ANELISE PEREIRA - 0
Para avançar na rede de proteção e acolhimento às mulheres e meninas em situação de violência, o Governo do Estado de Mato Grosso do...
Leia mais

Coronel David rejeita moção pró-vereadora do PT após confusão em evento

Milton - 0
Debate envolveu episódio ocorrido durante a 38ª Festa das Nações O deputado estadual Coronel David se posicionou contra a moção de apoio à vereadora de...
Leia mais