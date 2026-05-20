Brasil supera 44 mil cervejas registradas

Exportações chegam a US$ 218,4 milhões e setor supera 143 mil empregos

O setor cervejeiro brasileiro registrou em 2025 o maior número de cervejarias da história, com 1.954 estabelecimentos distribuídos em 794 municípios, segundo o Anuário da Cerveja 2026 do Ministério da Agricultura e Pecuária. O país também alcançou 44.212 cervejas registradas e 56.170 marcas ativas, reforçando a diversidade do mercado nacional. Mesmo com crescimento mais moderado de 0,3% no número de cervejarias, o Brasil bateu recorde no valor das exportações, chegando a US$ 218,4 milhões.

A produção nacional ultrapassou 15 bilhões de litros de cerveja em 2025, sendo quase 30% do volume de cervejas puro malte. O Sudeste lidera em concentração de cervejarias, com destaque para São Paulo, que possui 452 estabelecimentos registrados. O setor também superou 143 mil empregos diretos, enquanto as cervejas sem glúten registraram crescimento superior a 400% na produção. O Paraguai segue como principal destino da cerveja brasileira, que atualmente é exportada para 77 países.