João Paulo & Santhiago comandam noite especial de Dia das Mães no Cerv Já em Campo Grande

O Dia das Mães promete ser de muita música, alegria e confraternização no Cerv Já, em Campo Grande. Neste domingo (10), a casa realiza uma programação especial com shows ao vivo de João Paulo & Santhiago e também da dupla André & Adriana, reunindo famílias e amigos em uma noite marcada por emoção e diversão.

O evento acontece a partir das 19h30, na Avenida Afonso Pena, 3799, na região central da Capital, com ambiente preparado especialmente para celebrar a data.

Segundo o empresário Chico Avesani, a proposta é proporcionar uma experiência diferenciada ao público, com música sertaneja, repertório romântico, sorteios de brindes e um clima acolhedor para homenagear as mães.

Além das atrações musicais, o Cerv Já destaca o tradicional chopp geladíssimo, drinks especiais e diversas opções de porções, completando a programação da noite.

A expectativa é de casa cheia para mais uma grande noite de entretenimento em Campo Grande. Reservas podem ser feitas pelo telefone (67) 3325-1818.