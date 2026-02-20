Paciente de AVC precisa de resgate após alagamento em Campo Grande

Unidade do Samu precisou de apoio para transferência do paciente após forte chuva

Uma ambulância do Samu que transportava um paciente vítima de AVC ficou ilhada na Avenida Costa e Silva durante forte temporal na tarde desta quinta-feira (19). O veículo perdeu tração devido ao alagamento enquanto seguia para o Hospital Regional.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para rebocar a ambulância e retirar a equipe. O paciente foi transferido para uma viatura da URSA, garantindo o transporte até o hospital sem novos incidentes.

Autoridades alertam para os riscos de transitar por áreas alagadas e reforçam a importância de atenção redobrada durante temporais. Moradores relataram trechos completamente cobertos pela água, dificultando o trânsito. O Samu mantém plantão reforçado para emergências climáticas, garantindo a segurança de pacientes e equipes de resgate.