Nelore-MS Anuncia Lançamento da 2°Edição Da Expogenética MS

A Nelore-MS (Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore), com o apoio da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), anuncia a 2° edição da Expogenética MS, um dos mais completos eventos do setor pecuário do Centro-Oeste. O lançamento oficial acontece no próximo dia 16 de junho às 17h00, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e promete uma programação ainda mais grandiosa que a estreia histórica de 2024, que reuniu mais de 75 mil pessoas durante os dias de evento.

A Expogenética MS se consolidou como referência em genética bovina e negócios no estado. Em sua edição anterior, realizada em 2024, o evento gerou 685 empregos diretos e movimentou significativamente a economia local com impacto em setores como hotéis, salões de beleza, transporte por aplicativo, entre outros. Ao todo, mais de R$ 30 milhões em negócios foram fechados durante os dias da feira, reforçando seu papel como motor de desenvolvimento econômico regional.

O evento traz o melhor da pecuária reunindo leilões de genética de ponta, palestras técnicas sobre melhoramento genético, nutrição animal, manejo e sustentabilidade, além de provas equestres, shopping de animais ao vivo, estandes comerciais, parque de diversões, praça de alimentação e uma agenda de shows e rodeios para toda a família.

O grande destaque do lançamento será a presença especial do tri campeão mundial de montaria em touros da PBR (Professional Bull Riders), José Vitor Lemes, uma das lendas vivas do rodeio internacional, que vai marcar a força do esporte na programação do evento deste ano.

Segundo Paulo Matos, presidente da Nelore-MS, a nova edição reafirma o compromisso da entidade com o desenvolvimento da genética bovina no Brasil e a valorização do produtor rural sul-mato-grossense.

“A Expogenética MS nasceu com o propósito de impulsionar o setor produtivo, unir tecnologia ao campo e abrir espaço para negócios e entretenimento. Nesta 2° edição, reforçamos nosso papel como vitrine da inovação e da força da pecuária brasileira”, destaca o presidente.

A programação oficial completa será divulgada durante o lançamento, que também marcará a abertura de inscrições e comercialização dos espaços para expositores e parceiros.

Serviço:

Lançamento Oficial da Expogenética MS 2025

16 de junho de 2025 (segunda-feira)

17 horas

No auditório da Acrissul, no Parque de Exposições Laucídio Coelho: Rua Américo Carlos da Costa, 320, Vila Carvalho. Campo Grande – MS

Realização: Nelore-MS

Apoio: Acrissul

Mais informações: 67 99949-8817/ 67 981132-9811 ou no Instagram @nelore_ms.