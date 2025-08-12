terça-feira, 12/08/2025

Esporte e Autismo: Nova Proposta na ALEMS

Deputado Lucas de Lima propõe programa estadual para conscientizar sobre os benefícios do esporte no desenvolvimento de pessoas com autismo.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Durante a sessão desta terça-feira (12), o deputado Lucas de Lima (PDT) apresentou o Projeto de Lei 203/2025 na ALEMS. A proposta cria o Programa Estadual de Conscientização sobre a Importância do Esporte para o Desenvolvimento Cognitivo e Social de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa pretende promover campanhas informativas, materiais acessíveis e parcerias com instituições esportivas e especializadas em autismo. O foco é alcançar pais e responsáveis, ampliando o entendimento sobre como atividades físicas podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades motoras, sociais e de comunicação em crianças e adolescentes com TEA.

“Queremos garantir mais oportunidades de inclusão e estimular o trabalho em equipe e a convivência social por meio do esporte”, afirmou Lucas de Lima. O projeto agora segue para análise na CCJR.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Festival Sub-9 emociona Dourados no Dia dos Pais

Milton - 0
O Festival de Futebol Amador de Base Sub-9 movimentou Dourados no domingo (10), unindo esporte, família e emoção no Centro de Treinamento do Dourados...
Leia mais

Com vínculos que ultrapassam 16 anos, Casa da Saúde de MS é referência no tratamento contínuo de pacientes crônicos

ANELISE PEREIRA - 0
Sete em cada dez pacientes atualmente cadastrados na Casa da Saúde utilizam o serviço de forma contínua há mais de uma década. Os dados...
Leia mais

Bodoquena realiza IX conferência municipal de saúde

ANELISE PEREIRA - 0
Na última quinta-feira, 7 de agosto, Bodoquena realizou a IX Conferência Municipal de Saúde, no Auditório Gilberto Saraiva. O encontro reuniu a prefeita Girleide...
Leia mais

MS-377 será restaurada para atender avanço do setor de celulose em Três Lagoas e em Inocência

ANELISE PEREIRA - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul vai investir quase R$ 24 milhões na restauração de 48,2 quilômetros da rodovia MS-377, no trecho que...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia