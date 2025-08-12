Esporte e Autismo: Nova Proposta na ALEMS

Durante a sessão desta terça-feira (12), o deputado Lucas de Lima (PDT) apresentou o Projeto de Lei 203/2025 na ALEMS. A proposta cria o Programa Estadual de Conscientização sobre a Importância do Esporte para o Desenvolvimento Cognitivo e Social de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A iniciativa pretende promover campanhas informativas, materiais acessíveis e parcerias com instituições esportivas e especializadas em autismo. O foco é alcançar pais e responsáveis, ampliando o entendimento sobre como atividades físicas podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades motoras, sociais e de comunicação em crianças e adolescentes com TEA.

“Queremos garantir mais oportunidades de inclusão e estimular o trabalho em equipe e a convivência social por meio do esporte”, afirmou Lucas de Lima. O projeto agora segue para análise na CCJR.