Campo Grande recebe workshop inédito sobre grandes felinos

Campo Grande será palco, nos dias 26 e 27 de agosto, do I Workshop Internacional ‘Conflitos com Grandes Felinos: Riscos, Causas e Soluções’. O encontro, inédito no Brasil, reunirá especialistas do Brasil e de países como Índia, Estados Unidos e Chile para discutir estratégias que garantam a segurança humana e a conservação de onças-pintadas, onças-pardas e outros grandes predadores.

O evento surge após ataques registrados em 2025 no interior de Mato Grosso do Sul e Goiás, que colocaram em evidência a urgência de protocolos eficientes para lidar com esses conflitos. A programação inclui painéis, debates e oficinas na sede da Famasul, contando com nomes internacionais renomados, como o Dr. Craig Packer, especialista em leões, e a Dra. Krithi Karanth, referência em tigres.

Entre os objetivos do workshop está a elaboração da Carta de Diretrizes para a Convivência com Grandes Felinos, documento colaborativo que orientará políticas públicas, campanhas educativas e protocolos emergenciais. A iniciativa visa promover a coexistência entre humanos e grandes felinos, valorizando saberes locais e experiências globais para evitar novos incidentes sem recorrer ao abate dos animais.