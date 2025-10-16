sexta-feira, 17/10/2025

VÍDEO: Riverton cobra mudanças na gestão esportiva da Capital

Milton
Publicado por Milton
Foto: EsporteMS

O vereador Riverton disparou duramente contra a atual gestão do esporte na Capital, destacando a falta de investimento e organização no setor. Ele lembrou a época de ouro do futsal em Campo Grande, quando escolas privadas ofereciam bolsas para jovens talentos, fomentando a base do esporte. Segundo Riverton, o município precisa urgentemente resgatar essa política e investir na formação de atletas, especialmente no futebol de base, que já revelou jogadores de destaque como Jean e Marcênio.

Além disso, o vereador ressaltou que a cidade, com mais de um milhão de habitantes e um orçamento bilionário, não pode continuar sem uma equipe esportiva profissional de rendimento. Ele destacou o potencial local, com profissionais e jogadores de qualidade, mas criticou a falta de pessoas capacitadas na gestão esportiva, que muitas vezes são amadoras ou pouco ligadas à prática esportiva.

Riverton também elogiou eventos nacionais que ocorrem no Morenão, mas frisou que isso não basta para atender à demanda crescente por esporte organizado e eficiente. Ele apelou para que tanto o Legislativo quanto o Executivo se comprometam em profissionalizar a Secretaria de Esportes, colocando à frente quem realmente entende do assunto.

