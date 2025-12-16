terça-feira, 16/12/2025

Vereador Dr. Jamal apresenta novas solicitações de melhorias para bairros de Campo Grande

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Vereador Dr. Jamal Salem segue atuando de forma firme em defesa da população e protocolou novas indicações ao Executivo Municipal, com foco na infraestrutura urbana, segurança e qualidade de vida dos moradores de Campo Grande.

Confira as solicitações apresentadas:

1 Tapa-buracos na Travessa Itaim, em toda a sua extensão – Vila Antônio Vendas.
2 Tapa-buracos na Rua Jaime Costa, em toda a sua extensão – Núcleo Habitacional Buriti.
3 Tapa-buracos na Rua das Árvores, em toda a sua extensão – Bairro Bonjardim.
4 Troca de lâmpada na Rua Cosmo, altura do nº 32 – Chácara Cachoeira.
5 Limpeza de área pública localizada na Rua Madre Maria Augusta, esquina com a Rua Dr. João Luteritz – Vila Vilma / Jardim Tijuca.

Fale com o Gabinete do Vereador Dr. Jamal WhatsApp: (67) 3316-1645 Facebook: @VereadorDrJamalSalem
Instagram: @vereadordrjamall

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Antônio João recebe o Prêmio CETRAN MS 2025 por excelência nas ações de trânsito

ANELISE PEREIRA - 0
O município de Antônio João recebeu, na última semana, um dos reconhecimentos mais importantes para a área de mobilidade urbana em Mato Grosso do Sul: o Prêmio...
Leia mais

Morre Edson Godoy, referência do jornalismo sul-mato-grossense

Milton - 0
Morreu na tarde de terça-feira (9) o jornalista Edson Godoy, aos 58 anos, vítima de um infarto em São José dos Pinhais (PR). A...
Leia mais

Tempestade deve atingir MS na sexta-feira

Milton - 0
O tempo volta a ficar instável em Mato Grosso do Sul neste fim de semana, após uma breve trégua nas chuvas registrada na quarta-feira...
Leia mais

IGUATEMI: Secretaria de esporte realiza finais da Copa GPT de futsal 2025.

ANELISE PEREIRA - 0
Na noite do sábado (6), foi realizada as finais da Copa GPT de futebol de salão, o público compareceu por ser tratar de uma...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia