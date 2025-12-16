Vereador Dr. Jamal apresenta novas solicitações de melhorias para bairros de Campo Grande

O Vereador Dr. Jamal Salem segue atuando de forma firme em defesa da população e protocolou novas indicações ao Executivo Municipal, com foco na infraestrutura urbana, segurança e qualidade de vida dos moradores de Campo Grande.

Confira as solicitações apresentadas:

1 Tapa-buracos na Travessa Itaim, em toda a sua extensão – Vila Antônio Vendas.

2 Tapa-buracos na Rua Jaime Costa, em toda a sua extensão – Núcleo Habitacional Buriti.

3 Tapa-buracos na Rua das Árvores, em toda a sua extensão – Bairro Bonjardim.

4 Troca de lâmpada na Rua Cosmo, altura do nº 32 – Chácara Cachoeira.

5 Limpeza de área pública localizada na Rua Madre Maria Augusta, esquina com a Rua Dr. João Luteritz – Vila Vilma / Jardim Tijuca.

