quinta-feira, 25/12/2025

STF reabre processo contra Ramagem após perda de mandato

Milton
Publicado por Milton
Foto: © Carolina Antunes/Presidência da República

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a retomada do processo contra Alexandre Ramagem, ex-deputado e ex-diretor da Abin, envolvido na trama golpista de 8 de janeiro de 2023. Com a cassação do mandato parlamentar, ocorrida em 19 de dezembro de 2025, Ramagem perde a proteção que suspendia parte das acusações, incluindo crimes de dano qualificado e grave ameaça. Condenado anteriormente a 16 anos de prisão, ele agora poderá ser novamente julgado pelos crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) será responsável pela acusação, enquanto a defesa terá a oportunidade de apresentar suas testemunhas. Uma audiência de instrução está marcada para 5 de fevereiro de 2026. Ramagem está foragido nos Estados Unidos, e o Brasil aguarda a decisão sobre seu pedido de extradição. A retomada do processo reforça a atuação do STF no combate a crimes contra a democracia.

