Sonho da casa própria leva dezenas de famílias à EMHA no primeiro dia de inscrição

Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (12), dezenas de pessoas foram até a loja de atendimento da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), no Pátio – O Shopping do Centro. Todas com o mesmo objetivo: garantir a inscrição no processo seletivo para 258 novos apartamentos nos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia.

Foi o caso da Carla Cristina Pereira, de 34 anos, uma das primeiras a chegar no local para realizar a inscrição. “Moro no Jardim Colibri e espero há anos por essa oportunidade. Agora, com vários empreendimentos abertos, acho que as chances aumentam, né? Quero qualquer um, mas minha preferência é pelo apartamento na Cafezais, o Manoel de Barros”.

Outra candidata foi Jennifer Flávia Gomes, de 27 anos, moradora do bairro Estrela do Sul. “Quero um apartamento para sair do aluguel. Tenho um casal de gêmeos, então, saindo do aluguel, vai sobrar mais dinheiro para outras coisas. Não tenho preferência por nenhuma região, o que vier já será uma grande conquista”.

As famílias interessadas em participar e concorrer a um dos apartamentos deverão se inscrever entre os dias 12 e 28 de novembro. As unidades fazem parte de três novos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa I, voltados para famílias com renda mensal de até R$ 2.850,00.

Os empreendimentos contemplam diferentes regiões de Campo Grande:

Residencial Jorge Amado (96 unidades);

Residencial Manoel de Barros (82 unidades);

Residencial Nova Bahia (80 unidades).

As inscrições podem ser realizadas de duas formas:

Online, pelo site EMHA Digital, até as 23h59 do dia 28 de novembro;

Presencialmente, na unidade de atendimento da EMHA no Pátio – O Shopping do Centro, localizado na Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro. O atendimento presencial ocorre no 2º piso das 8h às 14h e no térreo das 14h às 19h, até a data de encerramento das inscrições.

Os editais completos com todas as informações sobre critérios, documentação exigida e demais orientações estão disponíveis no site oficial da EMHA na aba de Seleção de Famílias (www.campogrande.ms.gov.br/emha/selecao-de-familias) e no Diogrande n. 8.121.