Shakira chega ao Paraguai: Guia completo para sul-mato-grossenses

Shakira no Paraguai: Guia completo para curtir o show

Na reta final da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira se apresentará em Assunção, Paraguai, nos dias 28 e 29 de novembro. Para os moradores de Mato Grosso do Sul, a viagem é mais fácil do que parece, e a chance de ver a cantora colombiana de perto é única.

Como chegar em Assunção

De carro, a viagem de Campo Grande a Assunção leva cerca de 11 horas, passando por Ponta Porã e com pedágios apenas no trecho paraguaio. Quem optar pelo avião encontrará voos diretos com duração aproximada de 5 horas, com preços variando entre R$ 3 mil e R$ 6 mil. Já o ônibus é a opção mais econômica, com passagens entre R$ 300 e R$ 500, mas exige mais tempo de viagem.

Documentos e ingressos

É obrigatório portar RG válido ou passaporte para atravessar a fronteira. A CNH só é aceita para dirigir o próprio carro no Paraguai. Os ingressos para o show estão em Guarani, com valores aproximados de R$ 576, R$ 1.250 e R$ 4.170, dependendo do setor escolhido. A compra pode ser feita pelo site oficial All Access.

O que fazer em Assunção

Além do show, a capital paraguaia oferece diversas atrações turísticas, como o Palácio de los López, a Manzana de la Rivera e o Jardim Botânico. Praças, parques e mercados típicos completam a experiência, garantindo entretenimento para todos os gostos antes ou depois do espetáculo.

Shakira e sua turnê histórica

A turnê promove o álbum Las Mujeres Ya No Lloran, lançado em 2024, e traz mensagens de empoderamento feminino e superação. Com influências latinas e árabes, Shakira é conhecida mundialmente por sucessos como “Waka Waka” e “Hips Don’t Lie”, consolidando seu legado no pop e rock latino.