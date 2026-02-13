sexta-feira, 13/02/2026

Rússia lança vacina inovadora contra o câncer

Tratamento personalizado pode revolucionar a oncologia

Foto: Reprodução/MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION

Nova imunoterapia personalizada é aplicada em pacientes com câncer de cólon

A Rússia iniciou a seleção dos primeiros pacientes para receber a vacina personalizada contra o câncer de cólon, chamada Oncopept, autorizada pelo Ministério da Saúde russo no fim de novembro. Paralelamente, o Centro Gamaleya produziu os três primeiros lotes da NeoOnkovac, vacina oncológica baseada em mRNA. O tratamento é individualizado, utilizando o material genético do tumor do paciente para identificar mutações específicas e criar uma vacina sob medida. Segundo o oncologista Andrey Kaprin, a tecnologia ensina o sistema imunológico a reconhecer e destruir células tumorais.

O Instituto Hertsen foi autorizado a aplicar a metodologia completa, do diagnóstico à administração do imunizante. O governo russo investiu na construção de uma fábrica dedicada à produção de vacinas de mRNA no Centro Gamaleya, já operacional. Além da NeoOnkovac, a Oncopept também recebeu aprovação clínica para câncer colorretal. Especialistas destacam que terapias personalizadas são a fronteira da oncologia moderna, embora os resultados definitivos dependam de estudos clínicos completos.

Autoridades russas consideram a iniciativa um marco na imunoterapia, reforçando a aposta do país em biotecnologia avançada. A eficácia e segurança das vacinas ainda serão monitoradas em pacientes durante as fases clínicas.

