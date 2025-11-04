Região de Campo Grande registra 16.269 admissões em Setembro, aponta Caged

Em todo país foram 2.292.492 admissões; Serviços liderou as contratações

A região de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, registrou 16.269 admissões e 15.160 desligamentos em Setembro, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo do mês foi positivo, com a criação de 1.109 vagas formais.

Entre os contratados, 60,46% eram homens e 39,54% mulheres. A maioria possuía ensino médio completo (61,48%) e pertencia à faixa etária de 18 a 24 anos (28,39%). Os setores com maior volume de contratações locais, em ordem decrescente, foram: serviços (41,13%), comércio (25,93%) e construção (13,06%).

Panorama nacional

Em todo o país, o mercado de trabalho manteve o ritmo de expansão. Foram registradas 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos em Setembro, o que resultou em saldo positivo de 213.002 postos de trabalho com carteira assinada. Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas apresentaram saldo positivo.

O setor de Serviços puxou o crescimento, com 106.606 novas vagas, seguido pela Indústria (43.095), Comércio (36.280) e Construção Civil (23.855).

Trabalho temporário

O Caged também apontou 87.001 admissões temporárias no país em Setembro. O setor de Serviços foi o que mais utilizou essa modalidade. Em Mato Grosso do Sul, foram registradas 43 contratações na modalidade temporária no mês.

“O trabalho temporário é um importante canal de entrada no mercado formal, principalmente para jovens e profissionais que buscam o primeiro emprego ou recolocação. Nesse período do ano, o varejo e os serviços ampliam as oportunidades e ajudam a sustentar o nível de emprego no país”, afirma Débora Batista, analista da Employer Recursos Humanos em Sidrolândia.

Municípios da região

A região é composta pelos seguintes municípios: Bandeirantes, Camapuã, Campo Grande, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Terenos.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Ascom – Employer Recursos Humanos