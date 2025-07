Pontes e Lacerda recebe etapa do Circuito Nelore de Qualidade

Pontes e Lacerda/MT sediou no dia 18 de julho a oitava etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2025, com a avaliação de 1.037 animais de três pecuaristas. Os bovinos vieram de dois municípios, sendo 183 terminados a pasto e 854 em confinamento, divididos em quatro lotes. O evento, parte do maior campeonato mundial de avaliação de carcaças bovinas, foi realizado na sede do frigorífico Friboi, que, junto com Matsuda Sementes e a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso, apoiou a iniciativa.

Entre os animais avaliados, 667 eram machos, com 76% abaixo de dois anos e peso médio de 21,7 arrobas, e 370 fêmeas, das quais 80% também tinham até dois anos e peso médio de 18 arrobas. O melhor lote de machos recebeu medalha de ouro da Fazenda São José, de Cáceres (MT), enquanto a melhor fêmea também foi da mesma fazenda.

O Circuito Nelore de Qualidade é promovido desde 1999 pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, com o objetivo de fortalecer a genética da raça e incentivar a produção de carne de alta qualidade em diversas regiões do país.