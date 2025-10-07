PJC promove mutirão cirúrgico inédito em urologia

O Hospital Regional Pedro Juan Caballero realizou com sucesso seu “Primeiro Congresso de Cirurgia Urológica” entre os dias 2 e 4 de outubro. Durante o evento, 25 pacientes foram beneficiados com cirurgias urológicas oncológicas, suprindo uma importante demanda reprimida na região.

Segundo o Dr. Nery Cáceres, médico-chefe do hospital, a iniciativa surgiu da necessidade urgente de atender pacientes com câncer que aguardavam há meses por atendimento especializado.

O Ministério da Saúde Pública apoiou o evento, enviando uma equipe multidisciplinar que incluiu urologistas da capital e reforço à equipe local, garantindo a realização das cirurgias.

Foram realizadas intervenções em próstata, rins e trato urinário. Três pacientes eram de outros distritos, reforçando o caráter regional da maratona.

A equipe visitante contou com os médicos Carlos Cuevas, Fernando Andino, Denis Villalba, Liz Santacruz e Fernando Esquivel.

Mesmo com a alta demanda por emergências durante a semana, a meta da maratona foi atingida com sucesso.

Dr. Cáceres revelou que o hospital está reestruturando a equipe cirúrgica com a contratação de um novo anestesista para futuras maratonas.

“Temos planos, mas precisamos de mais recursos e insumos para garantir novas ações como essa”, afirmou.

A XIII Região de Saúde destacou o impacto positivo do evento na ampliação do acesso à saúde de qualidade no departamento de Amambay.