Parque tecnológico do Hospital Regional de MS ganha novo reforço com tomógrafo de última geração

O parque tecnológico do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) ganhou um novo reforço com a incorporação de um tomógrafo de última geração, que amplia a capacidade diagnóstica da instituição e assegura a continuidade do serviço de tomografia com tecnologia mais moderna e avançada.

O novo equipamento é um tomógrafo multislice de 64 canais, com 128 slices, considerado de última geração. A tecnologia permite a realização de exames com maior precisão, rapidez e qualidade de imagem, beneficiando diretamente o diagnóstico e o acompanhamento clínico dos pacientes atendidos pelo hospital. Somente em novembro, por exemplo, foram realizadas mais de 1,7 mil tomografias no HRMS.

Entre os diferenciais do equipamento estão os softwares específicos para exames cardíacos, além de recursos para colonoscopia e endoscopia virtual. O tomógrafo também é acompanhado de injetora automática de contraste, o que viabiliza a aplicação de diversos protocolos clínicos, com maior segurança e padronização dos exames.

O investimento no novo tomógrafo é de R$ 1,8 milhão, recurso viabilizado por meio de emenda parlamentar. Com a chegada do novo equipamento, o HRMS garante a continuidade do serviço de tomografia, agora com um parque tecnológico mais atualizado, alinhado às demandas assistenciais de alta complexidade.

A diretora-presidente da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), Marielle Alves Corrêa Esgalha, afirma que o novo equipamento permite a ampliação da resolutividade diagnóstica, além de assegurar a oferta de um cuidado cada vez mais seguro e eficiente à população sul-mato-grossense.

“A incorporação deste novo tomógrafo representa um avanço concreto na modernização do HRMS e no fortalecimento do nosso parque tecnológico, oferecendo mais segurança e qualidade no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde”, destaca a médica.