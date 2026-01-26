segunda-feira, 26/01/2026

Parque tecnológico do Hospital Regional de MS ganha novo reforço com tomógrafo de última geração

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O parque tecnológico do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) ganhou um novo reforço com a incorporação de um tomógrafo de última geração, que amplia a capacidade diagnóstica da instituição e assegura a continuidade do serviço de tomografia com tecnologia mais moderna e avançada.

O novo equipamento é um tomógrafo multislice de 64 canais, com 128 slices, considerado de última geração. A tecnologia permite a realização de exames com maior precisão, rapidez e qualidade de imagem, beneficiando diretamente o diagnóstico e o acompanhamento clínico dos pacientes atendidos pelo hospital. Somente em novembro, por exemplo, foram realizadas mais de 1,7 mil tomografias no HRMS.

Entre os diferenciais do equipamento estão os softwares específicos para exames cardíacos, além de recursos para colonoscopia e endoscopia virtual. O tomógrafo também é acompanhado de injetora automática de contraste, o que viabiliza a aplicação de diversos protocolos clínicos, com maior segurança e padronização dos exames.

O investimento no novo tomógrafo é de R$ 1,8 milhão, recurso viabilizado por meio de emenda parlamentar. Com a chegada do novo equipamento, o HRMS garante a continuidade do serviço de tomografia, agora com um parque tecnológico mais atualizado, alinhado às demandas assistenciais de alta complexidade.

A diretora-presidente da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), Marielle Alves Corrêa Esgalha, afirma que o novo equipamento permite a ampliação da resolutividade diagnóstica, além de assegurar a oferta de um cuidado cada vez mais seguro e eficiente à população sul-mato-grossense.

“A incorporação deste novo tomógrafo representa um avanço concreto na modernização do HRMS e no fortalecimento do nosso parque tecnológico, oferecendo mais segurança e qualidade no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde”, destaca a médica.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Jogos, oficinas e contação de histórias movimentam a semana de férias no Bioparque Pantanal

ANELISE PEREIRA - 0
O Bioparque Pantanal preparou uma programação especial para a semana de férias da criançada. Entre os dias 20 e 30 de janeiro, o Núcleo...
Leia mais

Tiroteio em jogo de futebol mata 11 no México

Milton - 0
Um ataque a tiros em Celaya, estado de Guanajuato, deixou pelo menos 11 mortos durante uma partida de futebol, provocando pânico entre os espectadores...
Leia mais

Agentes “nutella” recém-nomeados dão chilique na PCDF

Milton - 0
Uma série de episódios inusitados envolvendo agentes recém-nomeados da PCDF chamou atenção dos veteranos. Pedidos de exoneração ocorreram em poucos dias, alguns apenas horas...
Leia mais

Ibama combate desmatamento e ocupação irregular no PDS Brasília

Milton - 0
O Ibama realizou fiscalização no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Brasília, em Altamira (PA), como parte da Operação Terra para Sempre, atendendo recomendação do...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia