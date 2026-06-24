Hashioka solicita estudo para construção de rampa náutica no Rio Pardo, em Bataguassu

Com o objetivo de fortalecer a infraestrutura de acesso às atividades náuticas e garantir mais segurança aos usuários, o deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) apresentou, durante a sessão ordinária desta terça-feira, 23, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), indicação solicitando estudo de viabilidade técnica para a construção de uma rampa náutica às margens do Rio Pardo, em Bataguassu.



O expediente foi encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), Gil Márcio Franco. A proposta prevê a implantação da estrutura em área localizada paralelamente à Rodovia MS-395, entre os quilômetros 3,5 e 4, no lado esquerdo da via, no sentido Bataguassu–Brasilândia.



A rampa náutica é uma estrutura destinada ao embarque e desembarque de embarcações, permitindo o acesso seguro de barcos, lanchas e jet skis aos rios e demais corpos d’água. Além de facilitar a movimentação das embarcações, contribui para a organização das atividades náuticas e para a segurança dos frequentadores.



Reconhecido por sua atuação em defesa da infraestrutura e da logística em Mato Grosso do Sul, Hashioka ressaltou a importância de investimentos que atendam às necessidades da população e promovam o desenvolvimento regional. Segundo o parlamentar, a demanda por uma rampa náutica no local é antiga e atende tanto moradores quanto visitantes que utilizam o Rio Pardo para lazer, pesca e outras atividades.



“A implantação dessa estrutura proporcionará melhores condições de acesso ao rio, garantindo mais segurança aos usuários e contribuindo para a organização das atividades desenvolvidas na região”, destacou o deputado.



Na justificativa da indicação, Hashioka também enfatiza o potencial da obra para estimular o turismo regional e fortalecer a economia local. A expectativa é que a melhoria incentive atividades ligadas à pesca esportiva, ao comércio e ao setor de serviços, gerando oportunidades de renda para a população.



Outro ponto destacado pelo parlamentar é a localização estratégica da área proposta. A proximidade com a Rodovia MS-395 facilita o acesso de moradores e turistas, tornando o espaço um importante ponto de apoio para o desenvolvimento das atividades náuticas e para a valorização do potencial turístico de Bataguassu e região.