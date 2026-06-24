Luto oficial é decretado em MS após morte de ex-governador Marcelo Miranda

Governo de Mato Grosso do Sul decreta três dias de homenagem oficial

Milton
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Foto: Reprodução

Medida reconhece a contribuição do ex-governador à história política do Estado

O governo de MS decretou luto oficial de três dias em razão do falecimento do ex-governador Marcelo Miranda Soares ocorrido nesta semana. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Riedel, que determinou a medida como forma de homenagem institucional. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado na terça-feira (23), reforçando o reconhecimento à trajetória pública do ex-gestor.

Durante o período de luto, as bandeiras devem permanecer hasteadas a meio-mastro em repartições públicas estaduais. A medida simboliza o respeito do Estado à sua contribuição política e administrativa. Autoridades destacaram a importância de sua atuação na vida pública sul-mato-grossense ao longo dos anos.

O decreto também expressa condolências oficiais aos familiares e amigos. O governo estadual ressaltou o legado deixado por Marcelo Miranda na administração pública. A publicação oficial pode ser consultada no Diário Oficial do Estado. O ato encerra as manifestações formais de pesar do Executivo estadual.

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