Defesa de Bolsonaro pede prorrogação da prisão domiciliar

Caso Bolsonaro: pedido de extensão da domiciliar chega a Moraes

A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a prorrogação da prisão domiciliar humanitária concedida ao ex-presidente. O prazo de 90 dias estabelecido na decisão inicial está previsto para terminar nesta quinta-feira, 25, o que motivou a solicitação apresentada pelos advogados. No pedido, a defesa afirma que Bolsonaro apresenta um quadro de “multimorbidade complexa”, resultado da associação de doenças crônicas e sequelas permanentes.

Os advogados anexaram relatório médico que detalha o estado de saúde do ex-presidente e sustentam que houve recuperação parcial durante o período em que ele esteve em regime domiciliar. A defesa também argumenta que a idade e a necessidade de tratamento contínuo reforçam a necessidade de manutenção da medida humanitária, já concedida anteriormente pelo STF em razão de problemas de saúde.

Como reforço à tese, os advogados citam o caso do ex-presidente Fernando Collor, em que o Supremo também autorizou prisão domiciliar por razões médicas. Enquanto analisa o pedido de prorrogação, Moraes também deve decidir sobre a continuidade da medida em outro contexto envolvendo a apreensão de uma arma ligada a Bolsonaro. O ex-presidente já prestou depoimento sobre o caso nesta terça-feira, 23.