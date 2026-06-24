Doença no morango preocupa produtores rurais

Doença fúngica no morango exige manejo preventivo e atenção redobrada

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Infecção por Mycosphaerella fragariae pode causar grandes perdas na produção

A Mancha de Micosferela no morango é uma doença fúngica que preocupa produtores por causar danos significativos à lavoura e comprometer a qualidade dos frutos. O problema é provocado pelo fungo Mycosphaerella fragariae, que ataca principalmente as folhas, mas também pode atingir outras partes da planta, reduzindo seu desenvolvimento e produtividade. A disseminação ocorre com facilidade em condições de alta umidade, chuvas frequentes e temperaturas amenas, além do uso de mudas contaminadas e restos culturais no solo.

No início da infecção, surgem pequenas manchas escuras nas folhas que evoluem para lesões maiores com centro claro e bordas avermelhadas, podendo se espalhar rapidamente em áreas favoráveis ao fungo. Com o avanço da doença, as lesões se unem, provocando o ressecamento das folhas e a redução da capacidade de fotossíntese, o que impacta diretamente na produção e pode gerar perdas expressivas na lavoura.

O controle da Mancha de Micosferela depende principalmente de medidas preventivas, como o uso de mudas sadias, boa ventilação entre as plantas, irrigação por gotejamento e eliminação de restos infectados. O monitoramento constante da lavoura também é essencial para identificar os primeiros sinais da doença e evitar sua disseminação, garantindo maior produtividade e qualidade na produção de morangos.

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