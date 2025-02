Papa Francisco inicia ventilação mecânica após crise respiratória

O Papa Francisco segue em tratamento no Hospital Gemelli após sofrer um agravamento respiratório nesta sexta-feira, 28 de fevereiro. Segundo boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé, o Pontífice enfrentou uma crise isolada de broncoespasmo, resultando em um episódio de vômito com aspiração. Esse quadro provocou uma queda repentina em suas funções respiratórias, exigindo a realização de uma broncoaspiração e a introdução de ventilação mecânica não invasiva. A resposta às intervenções foi positiva, com melhoria nas trocas gasosas.

Embora sempre vigilante e orientado, o prognóstico de Francisco ainda permanece reservado. Durante a manhã, o Santo Padre alternou fisioterapia respiratória e momentos de oração. Na parte da noite, o estado de saúde do Papa foi estável, com uma noite tranquila, conforme o habitual.

A Sala de Imprensa do Vaticano também informou que ele recebeu a Eucaristia pela manhã, mantendo sua fé e serenidade diante do tratamento.