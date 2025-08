Oposição ocupa Mesa da Câmara em protesto

Deputados da oposição ocuparam nesta terça-feira (5) a Mesa do Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, em um protesto que impediu a abertura da sessão de votações. O movimento foi liderado por parlamentares do PL e de outros partidos oposicionistas, que exigem uma reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

A principal pauta dos manifestantes é a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Segundo os deputados, a medida é arbitrária e precisa ser debatida no âmbito político.

Com a ocupação, a agenda de votações foi suspensa, e a Câmara ficou paralisada. Os oposicionistas afirmam que continuarão a obstruir os trabalhos enquanto não forem ouvidos pelos chefes do Legislativo. A segurança da Casa acompanha o protesto, que ocorre de forma pacífica até o momento.