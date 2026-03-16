segunda-feira, 16/03/2026

MS apresenta programa de proteção às mulheres em fórum da ONU

Protege é destaque em debate internacional sobre igualdade de gênero

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Iniciativa sul-mato-grossense foi apresentada durante encontro global sobre direitos das mulheres em Nova Iorque

O Governo de Mato Grosso do Sul apresentou o programa Protege durante a 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, realizada na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. A iniciativa estadual de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres foi apresentada pela subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, em um dos principais fóruns globais sobre igualdade de gênero.

O evento reúne representantes de diversos países para discutir avanços e desafios na garantia de direitos femininos, com foco nesta edição no acesso à justiça para mulheres e meninas. Durante a apresentação, foram destacadas ações voltadas ao atendimento humanizado e à proteção de mulheres, incluindo políticas direcionadas a comunidades indígenas.

A subsecretária também ressaltou a importância do intercâmbio internacional para fortalecer políticas públicas e ampliar estratégias de combate à violência de gênero. A participação marca a primeira vez que uma política pública estadual voltada às mulheres de Mato Grosso do Sul é apresentada oficialmente em um espaço da ONU.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Execução de preso no corredor da morte é suspensa nos EUA

Milton - 0
Caso levanta debate sobre responsabilidade criminal de cúmplices nos Estados Unidos Um homem condenado à morte por um crime que não cometeu diretamente teve a...
Leia mais

Batida entre ônibus e caminhonete deixa morto no Anel Viário

Milton - 0
Batida aconteceu nas proximidades do acesso à MS-040 Um grave acidente entre um ônibus e uma caminhonete deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira...
Leia mais

Paquetá tem fratura na mão e seguirá jogando pelo Flamengo

Milton - 0
Fratura foi constatada após exames realizados nesta quinta-feira no Ninho do Urubu Lucas Paquetá sofreu uma fratura no 4º metacarpo da mão direita durante a...
Leia mais

São Paulo vence Chapecoense e assume liderança do Brasileirão

Milton - 0
Resultados da rodada alteram disputa nas primeiras posições do campeonato Na estreia do técnico Roger Machado, o São Paulo FC venceu a Chapecoense por 2...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia