MS apresenta programa de proteção às mulheres em fórum da ONU

Iniciativa sul-mato-grossense foi apresentada durante encontro global sobre direitos das mulheres em Nova Iorque

O Governo de Mato Grosso do Sul apresentou o programa Protege durante a 70ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher, realizada na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. A iniciativa estadual de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres foi apresentada pela subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Manuela Nicodemos Bailosa, em um dos principais fóruns globais sobre igualdade de gênero.

O evento reúne representantes de diversos países para discutir avanços e desafios na garantia de direitos femininos, com foco nesta edição no acesso à justiça para mulheres e meninas. Durante a apresentação, foram destacadas ações voltadas ao atendimento humanizado e à proteção de mulheres, incluindo políticas direcionadas a comunidades indígenas.

A subsecretária também ressaltou a importância do intercâmbio internacional para fortalecer políticas públicas e ampliar estratégias de combate à violência de gênero. A participação marca a primeira vez que uma política pública estadual voltada às mulheres de Mato Grosso do Sul é apresentada oficialmente em um espaço da ONU.