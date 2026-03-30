Kombi relíquia se envolve em tragédia na BR-163

Casal morre em colisão na zona rural de MS

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Reprodução

Motorista da carreta não se feriu; polícia investiga causas

Um casal morreu na manhã deste domingo (29) após uma colisão entre uma Kombi e uma carreta na BR-163, entre Dourados e Caarapó. As vítimas foram identificadas como José Tavares Sobrinho, de 60 anos, condutor da Kombi, e Zuleide Alves de Oliveira Tavares, de 54 anos, passageira. O acidente ocorreu por volta das 5h, quando o casal seguia viagem rumo ao Paraná para visitar familiares. Ambos sofreram lesões graves e morreram no local. O motorista da carreta não se feriu. Equipes de socorro e da concessionária da rodovia atenderam a ocorrência e controlaram o tráfego.

As circunstâncias da batida ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

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