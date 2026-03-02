terça-feira, 3/03/2026

Governo assume concessão do Morenão

Futuro administrador deve ser definido em reunião no Estado

Fotos: Correio do Estado

Governador deve escolher novo gestor e projeto prevê revitalização do estádio

O Estádio Pedro Pedrossian, conhecido como Morenão, passa oficialmente para administração do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, cinco dias antes de completar 55 anos. O complexo esportivo, um dos mais emblemáticos do Centro-Oeste, estava sob responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que alegava falta de recursos para manutenção. O estádio foi fechado por não atender às normas de segurança e acessibilidade, acumulando anos de abandono e deterioração. Uma reunião na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, marcada para esta segunda-feira, deve definir a lista tríplice de candidatos à administração do local. O governador Eduardo Riedel terá a decisão final sobre quem conduzirá o processo de reestruturação.

Antes mesmo da concessão, o governo já indicava interesse em uma parceria público-privada para recuperação do estádio. Inaugurado em 7 de março de 1971 com partida entre Corinthians e Flamengo, o Morenão marcou gerações com grandes jogos e eventos culturais. A expectativa é que a nova gestão viabilize a reabertura para competições oficiais e atividades sociais. Nas próximas horas, devem ser divulgados detalhes sobre a escolha do administrador e os primeiros passos da revitalização.

O principal palco esportivo do Estado inicia uma nova fase com foco em modernização e retomada de sua importância histórica.

