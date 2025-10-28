Fórmula 1 desembarca em Viracopos

Começou hoje, dia 28 de outubro, a chegada de vários aviões cargueiros ao Brasil com os carros e equipamentos da Fórmula 1. Os pousos e decolagens poderão ser acompanhados ao vivo no player disponibilizado abaixo nesta matéria.

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), é tradicionalmente a principal porta de entrada da logística da F1, facilitando o transporte terrestre até o Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre hoje e sexta-feira, estão programados voos de Boeings 747-400F, 747-8F e 777F, vindos do México, com possíveis escalas em outros aeroportos. Algumas mudanças recentes incluíram a substituição de voos da Cargolux por Boeings 777F da Qatar Airways Cargo e a adição de aeronaves da National Airlines.

Viracopos deverá receber 6 Jumbos da Cargolux e da National e 4 Boeings 777F da Qatar Cargo, sendo que dois já decolaram nesta manhã rumo ao Brasil. O voo CLX-5162, da Cargolux, faz escala em Miami e chega previsto às 13h, enquanto o voo direto da National tem chegada prevista para as 15h30.

A transmissão ao vivo permite que fãs e interessados acompanhem todos os movimentos das aeronaves, destacando a magnitude da operação logística. Todo o processo envolve cerca de 100 profissionais, entre agentes de carga, órgãos públicos e empresas contratadas, além de dezenas de viagens de carretas até o autódromo.