Familiares contestam saída de detentos em Pedro Juan Caballero

Autoridades justificam movimentações como prevenção

Familiares de detentos transferidos da prisão Pedro Juan Caballero afirmam que as ações das autoridades foram uma armação. Pelagia Achar, mãe de Ronald Rodrigo Achar, disse à Rádio Urundey FM que seu filho já havia cumprido quatro anos de pena e estava prestes a ser libertado, tornando improvável qualquer tentativa de fuga.

Ela também criticou a transferência de seu irmão Hugo Cristian Achar Franco, que permanecia apenas um mês na ala católica da prisão e foi encaminhado para o Presídio de Misiones, enquanto Ronald foi enviado para Coronel Oviedo, distante da família.

As famílias dos seis detentos transferidos exigem transparência, alegando que eles estão sendo injustamente ligados a grupos criminosos. Já as autoridades penitenciárias afirmam que a redistribuição foi necessária para impedir um suposto plano de fuga detectado entre domingo e segunda-feira.