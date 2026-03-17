terça-feira, 17/03/2026

Familiares contestam saída de detentos em Pedro Juan Caballero

Confusão nas prisões gera tensão entre famílias

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Autoridades justificam movimentações como prevenção

Familiares de detentos transferidos da prisão Pedro Juan Caballero afirmam que as ações das autoridades foram uma armação. Pelagia Achar, mãe de Ronald Rodrigo Achar, disse à Rádio Urundey FM que seu filho já havia cumprido quatro anos de pena e estava prestes a ser libertado, tornando improvável qualquer tentativa de fuga.

Ela também criticou a transferência de seu irmão Hugo Cristian Achar Franco, que permanecia apenas um mês na ala católica da prisão e foi encaminhado para o Presídio de Misiones, enquanto Ronald foi enviado para Coronel Oviedo, distante da família.

As famílias dos seis detentos transferidos exigem transparência, alegando que eles estão sendo injustamente ligados a grupos criminosos. Já as autoridades penitenciárias afirmam que a redistribuição foi necessária para impedir um suposto plano de fuga detectado entre domingo e segunda-feira.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

ALEMS homenageia Chico Carvalho pelo legado na pecuária

Milton - 0
Deputado Zé Teixeira apresenta Moção de Pesar pelo falecimento do pecuarista O falecimento de Francisco José de Carvalho Neto, aos 84 anos, motivou a apresentação...
Leia mais

Homicídio e tentativas em tabacaria seguem com suspeitos foragidos

Milton - 0
Incidente ocorreu no Bairro Guanandi Na madrugada de 1º de março, uma briga em uma tabacaria do Bairro Guanandi resultou em um homicídio e duas...
Leia mais

Fulano di Tal celebra 4 anos de espaço cultural e o mês do teatro com temporada gratuita de espetáculos

Josimar Palácio - 0
Com 23 anos de trajetória, o grupo celebra neste mês os 4 anos de criação do próprio espaço cultural e também o Dia Internacional...
Leia mais

Últimos dias de inscrição para curso de inteligência emocional e oratória 

ANELISE PEREIRA - 0
As inscrições para o curso gratuito de Inteligência Emocional e Oratória, ofertado pela Prefeitura de Campo Grande, seguem abertas até segunda-feira (16), data em que também...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia