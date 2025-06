Emha retoma serviços de cadastro e atualização cadastral com sistema integrado; veja o que mudou

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) retomou, nesta quarta-feira (11), os serviços de atualização cadastral e inclusão de novos cadastros habitacionais em seu sistema. As funcionalidades haviam sido suspensas temporariamente desde o dia 20 de maio, conforme estabelecido pela Portaria nº 426, publicada no Diogrande, com o objetivo de promover a reformulação do cadastro habitacional do município de Campo Grande.

A suspensão atendeu às diretrizes da Portaria nº 738/2024 do Ministério das Cidades, que institui novos critérios e procedimentos para a seleção de beneficiários de programas habitacionais em todo o país.

Com a reformulação concluída, o sistema volta a funcionar de forma mais moderna, segura e transparente, agora totalmente integrado à plataforma gov.br, uma ferramenta digital do Governo Federal que centraliza serviços públicos em um ambiente unificado.

A partir de agora, todos os interessados em se inscrever ou atualizar seus dados devem acessar o sistema por meio do site EMHA DIGITAL. Ao iniciar o processo, o cidadão será automaticamente redirecionado à plataforma gov.br, onde deverá realizar o login utilizando seu CPF e senha cadastrados.

Em seguida, o usuário será encaminhado para a página de preenchimento, onde deverá inserir corretamente todas as informações pessoais e familiares exigidas. Após revisar os dados fornecidos, basta confirmar o envio. O sistema emitirá uma mensagem de confirmação, indicando a conclusão do processo.

“Adaptamos nosso sistema de acordo com as novas diretrizes federais para garantir mais segurança e eficiência aos cidadãos. Com a integração à plataforma do Governo Federal, damos um passo importante rumo à modernização através da unificação dos processos habitacionais, não apenas em Campo Grande, mas em todo o país”, afirmou o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques.

Em caso de dúvidas ou dificuldades com o novo procedimento de cadastro, os cidadãos podem comparecer presencialmente à unidade de atendimento da Emha, no Pátio Central Shopping, localizado na Rua Mal. Rondon, 1380 – Centro. Uma equipe está disponível para prestar orientações e auxiliar no acesso à plataforma.

A Emha reforça seu compromisso com uma política habitacional justa, eficiente e alinhada às exigências nacionais, e orienta a população a acompanhar os comunicados oficiais pelos canais da Prefeitura de Campo Grande e da própria Agência.