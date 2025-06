De la Cruz vira dúvida no Flamengo para o Mundial de Clubes

O meia uruguaio De la Cruz voltou a sentir dores no joelho esquerdo e não participou do último treino do Flamengo antes da partida contra o Los Angeles FC, nesta terça-feira (24), pela Copa do Mundo de Clubes, em Miami. O jogador realizou novos exames no domingo à noite, nos Estados Unidos, acompanhado pelo médico do clube, Luís Macedo. Apesar de não ter sido constatada nova lesão, o incômodo persiste e preocupa a comissão técnica.

De la Cruz sofreu uma entorse no joelho esquerdo em maio, no clássico contra o Botafogo, e desde então não conseguiu sequência de treinos. Ele participou de duas atividades com o grupo, mas não foi sequer relacionado para o jogo contra o Chelsea, por decisão técnica.

Internamente, o quadro é tratado como delicado, já que o atleta tem histórico de lesões nos dois joelhos. A comissão avalia preservá-lo para evitar agravos que comprometam o restante da temporada. O Flamengo encerrou a preparação nesta segunda-feira e viajará a Orlando no fim da tarde. De la Cruz será reavaliado diariamente.