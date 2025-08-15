sexta-feira, 15/08/2025

Copa Sabadão decide campeões neste sábado

Com mais de 80 atletas veteranos em campo, competição amadora encerra sua 22ª edição com jogos decisivos, homenagens e música ao vivo

Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Neste sábado (16), o campo do Rádio Clube Campo, em Campo Grande, será palco da grande final da 22ª edição da Copa Sabadão, tradicional torneio de futebol amador voltado a atletas veteranos. Ao longo de três meses de competição, 18 times se revezaram em nove rodadas, reunindo mais de 80 jogadores com mais de 60 anos.

A partir das 15h, a bola rola para a final da categoria Supermaster entre Real Madrid e PSG. Logo depois, às 16h50, será a vez de Real Madrid e Barcelona disputarem o título da categoria Master/Livre. Segundo o presidente do clube, Sidinei Barbosa, a expectativa é de que mais de 500 pessoas acompanhem as decisões.

O evento de encerramento contará com cerimônia de premiação, homenagem ao atleta Carlos Hipólito e muita música. A festa será animada pela dupla João Paulo & Rogério e o cantor Gersinho, que leva o pagode para o gramado. A Copa Sabadão segue fortalecendo o futebol amador e o espírito esportivo entre veteranos da capital.

CATEGORIAS:
ESPORTE

