Confira a lista de policiais presos em operação da PF contra contrabando em MS

Grupo criminoso teve R$ 40 milhões bloqueados pela PF

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (18) a Operação Iscariotes, que resultou na prisão dos policiais civis Célio Rodrigues Monteiro, conhecido como “Manga Rosa”, e Edivaldo Quevedo da Fonseca, suspeitos de envolvimento com um esquema de contrabando de eletrônicos. As prisões ocorreram em Sidrolândia e em residência na Capital, enquanto mandados de busca foram cumpridos em delegacias e imóveis ligados aos investigados.

Segundo as investigações, o grupo criminoso recrutava agentes de segurança pública, incluindo policiais e bombeiros, para facilitar o transporte e a distribuição de mercadorias ilegais. Ao todo, R$ 40 milhões foram bloqueados, além do sequestro de imóveis, veículos e suspensão de atividades de empresas envolvidas no esquema.

Os eletrônicos eram importados sem documentação fiscal e distribuídos em cargas lícitas, muitas vezes escondidos em compartimentos ocultos de veículos. Parte da operação também ocorreu em cidades de Minas Gerais, destino frequente das mercadorias. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada, mas não se manifestou até a publicação.