Cidadania abre vagas para analistas de ações sociais

Processo seletivo temporário oferece 14 oportunidades com inscrições até 18 de fevereiro

A Secretaria de Estado da Cidadania (SEC), em parceria com a Secretaria de Administração (SAD), abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 14 profissionais de nível superior. As vagas são para analistas de ações sociais nas áreas de Psicologia (10), Serviço Social (3) e Psicopedagogia (1), com remuneração de R$ 5.532,47 e carga horária de 30 a 40 horas semanais. As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet entre 10 e 18 de fevereiro de 2026, pelo site www.econcursoms.ms.gov.br.

O certame inclui inscrição, avaliação curricular e entrevista, com caráter eliminatório e classificatório. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, negras e indígenas, conforme legislação estadual, reforçando a inclusão no serviço público. Os selecionados atuarão no fortalecimento de políticas de proteção e garantia de direitos, voltadas a mulheres, crianças, adolescentes e famílias em vulnerabilidade. O resultado final e a homologação estão previstos para 24 de março de 2026. Todas as informações e o cronograma completo estão disponíveis no Diário Oficial e no portal E-Concurso MS.

