Campo Grande atrai R$ 238 milhões em investimentos privados  

Mais oportunidades para empreender, investir e gerar empregos passaram pela análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) durante sua 212ª reunião, realizada na última terça-feira (02). Os conselheiros avaliaram projetos voltados à expansão de atividades industriais, tecnológicas e sustentáveis, que juntos representam mais de R$ 238.150.000,00 milhões em investimentos privados para Campo Grande e reforçam o ambiente favorável aos negócios na Capital.

Entre os processos apreciados pelo colegiado estão empreendimentos dos setores de tecnologia aplicada ao agronegócio, energia solar, indústria alimentícia, equipamentos rodoviários e produção de combustíveis sustentáveis. As propostas analisadas demonstram a geração e a manutenção de cerca de 333 empregos diretos e contribuem para o fortalecimento dos polos empresariais do município.

Avanço na legislação

A reunião também marcou um importante avanço na política de incentivos econômicos de Campo Grande. A nova legislação do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes) passou a permitir que empresas dos polos empresariais que cumpriram integralmente suas obrigações solicitem a exclusão da cláusula de reversão dos imóveis incentivados. A medida reconhece a contribuição desses empreendimentos para a geração de empregos, atração de investimentos e fortalecimento da economia local.

O primeiro caso analisado dentro dessa nova realidade foi o da Mendes & Doi Ltda., empresa responsável pelas marcas Refriko e Bamboa, instalada há mais de uma década no Polo Empresarial Oeste. Após comprovar o cumprimento das metas assumidas junto ao município, incluindo investimentos e geração de empregos, a empresa recebeu parecer favorável para a exclusão da cláusula de reversão do imóvel incentivado.

Ao destacar o avanço da política municipal de incentivos econômicos, o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, ressaltou o caráter histórico da aprovação da primeira exclusão de cláusula de reversão dentro das novas regras do Prodes “Hoje os senhores aprovam a materialização da primeira empresa conseguindo a baixa da sua cláusula de reversão. Isso representa um marco para uma das empresas mais consolidadas dos nossos polos empresariais e demonstra que estamos construindo um ambiente cada vez mais seguro para quem investe e gera empregos em Campo Grande”.

Novos incentivos

Além do reconhecimento às empresas que consolidaram suas operações e cumpriram suas obrigações junto ao município, o Codecon também aprovou novos pleitos de incentivos voltados à instalação e ampliação de empreendimentos em Campo Grande.

Representando a Marquespan Alimentos, Héber Pisciottano da Silva, que participou da reunião destacou que a aprovação do incentivo à empresa permitirá o início de uma nova etapa de expansão industrial em Campo Grande “A Marquespan é uma das maiores indústrias de panificação do Brasil e a maior produtora de pão francês do mundo. Com a aprovação do Prodes, vamos iniciar uma nova etapa de expansão industrial da Marquespan em Campo Grande. O projeto prevê cerca de 200 novos empregos diretos e o fortalecimento da nossa capacidade de produção e logística para atender Mato Grosso do Sul e Mato Grosso”.

Os processos apreciados pelo colegiado contemplam setores estratégicos da economia e reforçam a capacidade de Campo Grande em atrair investimentos, gerar oportunidades e promover desenvolvimento com planejamento, segurança jurídica e sustentabilidade, fortalecendo cada vez mais o ambiente de negócios da Capital.