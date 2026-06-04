Campo Grande atrai R$ 238 milhões em investimentos privados  

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Mais oportunidades para empreender, investir e gerar empregos passaram pela análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) durante sua 212ª reunião, realizada na última terça-feira (02). Os conselheiros avaliaram projetos voltados à expansão de atividades industriais, tecnológicas e sustentáveis, que juntos representam mais de R$ 238.150.000,00 milhões em investimentos privados para Campo Grande e reforçam o ambiente favorável aos negócios na Capital. 

Entre os processos apreciados pelo colegiado estão empreendimentos dos setores de tecnologia aplicada ao agronegócio, energia solar, indústria alimentícia, equipamentos rodoviários e produção de combustíveis sustentáveis. As propostas analisadas demonstram a geração e a manutenção de cerca de 333 empregos diretos e contribuem para o fortalecimento dos polos empresariais do município. 

Avanço na legislação 

A reunião também marcou um importante avanço na política de incentivos econômicos de Campo Grande. A nova legislação do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes) passou a permitir que empresas dos polos empresariais que cumpriram integralmente suas obrigações solicitem a exclusão da cláusula de reversão dos imóveis incentivados. A medida reconhece a contribuição desses empreendimentos para a geração de empregos, atração de investimentos e fortalecimento da economia local. 

O primeiro caso analisado dentro dessa nova realidade foi o da Mendes & Doi Ltda., empresa responsável pelas marcas Refriko e Bamboa, instalada há mais de uma década no Polo Empresarial Oeste. Após comprovar o cumprimento das metas assumidas junto ao município, incluindo investimentos e geração de empregos, a empresa recebeu parecer favorável para a exclusão da cláusula de reversão do imóvel incentivado. 

Ao destacar o avanço da política municipal de incentivos econômicos, o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, ressaltou o caráter histórico da aprovação da primeira exclusão de cláusula de reversão dentro das novas regras do Prodes “Hoje os senhores aprovam a materialização da primeira empresa conseguindo a baixa da sua cláusula de reversão. Isso representa um marco para uma das empresas mais consolidadas dos nossos polos empresariais e demonstra que estamos construindo um ambiente cada vez mais seguro para quem investe e gera empregos em Campo Grande”. 

Novos incentivos 

Além do reconhecimento às empresas que consolidaram suas operações e cumpriram suas obrigações junto ao município, o Codecon também aprovou novos pleitos de incentivos voltados à instalação e ampliação de empreendimentos em Campo Grande.  

Representando a Marquespan Alimentos, Héber Pisciottano da Silva, que participou da reunião destacou que a aprovação do incentivo à empresa permitirá o início de uma nova etapa de expansão industrial em Campo Grande “A Marquespan é uma das maiores indústrias de panificação do Brasil e a maior produtora de pão francês do mundo. Com a aprovação do Prodes, vamos iniciar uma nova etapa de expansão industrial da Marquespan em Campo Grande. O projeto prevê cerca de 200 novos empregos diretos e o fortalecimento da nossa capacidade de produção e logística para atender Mato Grosso do Sul e Mato Grosso”. 

Os processos apreciados pelo colegiado contemplam setores estratégicos da economia e reforçam a capacidade de Campo Grande em atrair investimentos, gerar oportunidades e promover desenvolvimento com planejamento, segurança jurídica e sustentabilidade, fortalecendo cada vez mais o ambiente de negócios da Capital. 

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Marcos Pollon mantém apoio de Bolsonaro para Senado em MS

Milton - 0
Deputado divulga carta e defende atuação parlamentar Em nova manifestação nas redes sociais, Michelle Bolsonaro reforçou o apoio ao nome de Marcos Pollon como pré-candidato...
Leia mais

Café coado perfeito: pesquisa revela o método ideal; veja qual é

Milton - 0
Técnica de inclinação da água melhora o café Cientistas revelam o segredo do café coado perfeito e explicam qual é a técnica que garante mais...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Terça, 2 de junho de 2026. Hoje é Dia de São Erasmo. Faltam 19 dias para o Inverno. Manchetes do Correio do Estado: -Em meio à polêmica com...
Leia mais

Palermo isolado por 40 dias no Presídio Federal de Campo Grande

Milton - 0
Condenado a 126 anos, traficante inicia isolamento no sistema federal Gerson Palermo, apontado como liderança do Primeiro Comando da Capital, foi encaminhado ao Presídio Federal...
Leia mais