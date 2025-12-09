terça-feira, 9/12/2025

Campo Grande abre processo seletivo para Auxiliar de Controle e Acesso Predial para REME

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande divulgou no Diário Oficial, nesta terça-feira (9), o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Auxiliares de Controle e Acesso Predial que atuarão nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Ao todo, 191 vagas estão disponíveis, com contratação pelo período de 12 meses e remuneração bruta mensal de R$ 1.518,00. O objetivo é garantir o apoio administrativo-operacional, a segurança e o funcionamento adequado das escolas, atendendo demanda emergencial da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no endereço
https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/, entre os dias 9 e 14 de dezembro de 2025. Para se inscrever, o candidato precisa preencher a ficha eletrônica completa, utilizando CPF próprio, e-mail e senha pessoal. Não será permitida inscrição condicional ou fora do prazo, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Além da inscrição online, os candidatos precisam enviar, também de 9 a 14 de dezembro, os documentos para a Prova de Títulos, em formato PDF, para o e-mail auxiliarpredial@semadi.campogrande.ms.gov.br. É obrigatório anexar um documento oficial com foto e todos os títulos e comprovantes de experiência profissional previstos no edital, que serão avaliados pela banca da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi).

A seleção será feita exclusivamente pela avaliação de títulos, com pontuação baseada na qualificação e na experiência profissional na área. Estágios, monitorias e trabalhos voluntários não serão considerados. Toda a documentação deve estar de acordo com as normas e comprovações exigidas, sob pena de eliminação.

Para participar, o candidato precisa ser alfabetizado, requisito mínimo para a função. A carga horária será de 12×36 horas semanais, com escala definida pela unidade escolar.

O edital prevê reserva de vagas, sendo 5% para pessoas com deficiência, 10% para candidatos negros e 5% para indígenas, conforme legislação vigente. Para essas categorias, é necessário apresentar comprovações específicas, como laudo médico (PcD), autodeclaração (negros) ou documentos oficiais e declarações de liderança indígena (indígenas).

Entre as atribuições do Auxiliar de Controle e Acesso Predial estão a recepcionar e controlar o ingresso de pessoas nas unidades, zelar pela manutenção e segurança do prédio, comunicar irregularidades à direção, acompanhar o funcionamento dos ambientes e atuar de forma preventiva em situações emergenciais, sempre sem exercer poder de polícia.

A relação preliminar de inscritos e pontuação será publicada no Diário Oficial de Campo Grande (DIOGRANDE). Candidatos poderão interpor recursos, dentro dos prazos previstos, exclusivamente por e-mail. A homologação do resultado final será divulgada posteriormente, também no DIOGRANDE, seguida das convocações para contratação.

Mais informações sobre o processo, incluindo passo a passo de inscrição, estão disponíveis no site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.

