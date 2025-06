Bicampeã Mundial de MTB é Homenageada em Campo Grande

A atleta sul-mato-grossense Meire Lilian da Silva Alcântara foi homenageada pela Câmara Municipal de Campo Grande com uma Moção de Congratulação proposta pelo vereador Beto Avelar (PP). A honraria reconhece sua trajetória de sucesso no Mountain Bike, marcada por conquistas históricas no Brasil e no exterior.

Meire é a primeira mulher brasileira e sul-mato-grossense a se tornar bicampeã mundial na modalidade Cross Country Olímpico (XCO), com títulos obtidos na Austrália em 2024 e 2025. Também conquistou o bicampeonato pan-americano, em 2023 e 2025, feitos inéditos no ciclismo feminino nacional.

A homenagem contou com a presença da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, amiga e incentivadora da ciclista. “Cada título de Meire representa uma vitória do esporte feminino e do nosso Estado”, afirmou o vereador, que também pratica ciclismo.

Além dos títulos internacionais, Meire venceu em 2025 a mais difícil prova de XCO do Brasil. Fora das pistas, ela é exemplo de liderança e incentivo ao esporte local.

A homenagem reconhece Meire não só como atleta de elite, mas como símbolo de superação e representatividade feminina no esporte.