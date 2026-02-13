Babá brasileira admite participação no assassinato da patroa a mando do marido

Acusada atirou em vítima secundária e testemunhará contra o amante condenado

A brasileira Juliana Peres Magalhães, de 25 anos, confessou ter participado do assassinato de Christine Banfield, cometido por seu amante, Brendan Banfield, em Fairfax, Virgínia, em fevereiro de 2023. Juliana morava nos Estados Unidos como parte de um programa de intercâmbio cultural, trabalhando como babá residente da filha do casal em troca de acomodação, alimentação e uma bolsa semanal.

Segundo seu depoimento, ela atirou em Joseph Ryan, homem atraído até a casa via rede social de sadomasoquismo, enquanto Brendan esfaqueava Christine diversas vezes. A brasileira relatou que o casal treinou tiro em clube e fez ajustes na residência, como instalação de janelas antirruído, para impedir que vizinhos percebessem o crime. Brendan, ex-inspetor da Receita Federal americana, foi condenado por homicídio qualificado e aguarda sentença em maio. Juliana firmou acordo de confissão, se declarou culpada de homicídio culposo e concordou em cooperar com a promotoria em troca de pena reduzida.

Ela também revelou negociações com produtores interessados em transformar sua história em documentário. A defesa de Brendan contestou a versão da babá, alegando pressão da promotoria para garantir a confissão. O tribunal anunciará a sentença de Juliana em 13 de fevereiro, com possibilidade de deportação para o Brasil. Autoridades destacam que ambas as mortes foram tratadas com rigor investigativo, revelando a complexidade do planejamento e execução do crime.