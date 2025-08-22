As Dez Mais

Sexta, 22 de agosto de 2025.

HOJE É O DIA DO HOT-DOG DA DONA NEUSA

Manchetes dos diários que circulam hoje!

CORREIO DO ESTADO:

“Estado negocia novo empréstimo de R$ 2 bilhões com o BNDES”

O ESTADO:

MS é um dos que mais gasta com pessoal e o que menos investe na saúde”

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

A situação dos bolsonaristas só piora. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo, acusados de coação. O Pr. Silas Malafaia teve seu passaporte recolhido. Constatou-se também que: Bolsonaro havia pedido asilo político na Argentina.

2ª)

O presidente Lula mandou cancelar os exercícios de treinamento militar conjunto com os EUA. O atrito político e comercial está no centro da crise, mas a alegação oficial brasileira foi econômica.

3ª)

Ontem o ministro Cristiano Zanin, do STF, autorizou o retorno imediato do conselheiro do TCE-MS Osmar Jerônymo, que havia sido afastado em face da ‘Operação Ultima Ratio’ no ano passado. Ficou de fora da lista o Ronaldo Chadid.

4ª)

O secretário do Google Jad Tarifi, disse que “Na Era da Inteligência Artificial, cursar Direito e Medicina é ura perda de tempo”. Os cursos são tão longos que a IA alcançará os níveis dos alunos antes que eles se formem. Arrematou dizendo que “Os estudantes devem parar de ‘desperdiçar’ os anos de suas vidas”.

5ª)

O deputado decano Londres Machado fez uma inesperada visita ao gabinete da colega deputada Mara Caseiro, pré-candidata à deputada federal em 2026. Jeitoso como ele só, Londres tratou Mara como ‘nossa futura deputada federal”. Imaginem a ciumeira disso…

6ª)

Pesquisa da Salary Fits, ligada à Serasa Experian: Ates do final do mês 54% dos brasileiros já estão duros. 33% dos trabalhadores ficaram sem acesso a crédito em 2024. Os instrumentos de crédito passam a ser: a ‘cadernetinha do fiado’ ou o ‘chequinho pré-datado’. Itens que mais pesam: alimentação, água e luz.

7ª)

Uma brincadeira de mau-gosto assustou motoristas que trafegavam pela Br-262 com destino a Ribas do Rio Pardo. Parecia um homem enforcado numa árvore. Chamaram os Bombeiros. Era tudo brincadeira.

8ª)

O PT espera convencer o ex-deputado federal Fábio Trad disputar a eleição para o Governo do Estado. Durante reunião com a cúpula nacional petista na quarta-feira, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, Gleisi Hoffmann, pediu a Fábio que não desconsidere a essa possiblidade.

9ª)

Entrevistado na manhã de hoje no programa Boca do Povo (FM-101.9) o presidente da AL Gerson Claro comentou sobre a visita que fez na Asia, Índia e as perspectivas do Brasil e disse que “Se Tereza Cristina o convidar, será candidato ao Senado”.

10ª)

A visita do meteorologista Nathálio Abrão ao programa ‘Boca do Povo’ atingiu um dos maiores índices de audiência. Falou sobre sua profissão, sua formação profissional e relembrou que ‘por ele já passou quase 800 jornalistas da UFMS que estão na ativa’.

Chicotadas do dia!

Ninguém sabe para quanto irá a passagem dos coletivos na Capital. O novo preço será decisão da prefeita. A tarifa técnica está decidida a 7,79. O usuário vai entrar com uma quantia e a prefeitura complementará o que faltar para atingir a ‘tarifa técnica’. Quem não sabe ou ignora como o preço da passagem é formado culpa o Consórcio Guairucús pelo aumento, sem se conscientizar que “quem faz o preço da passagem é o poder público’. Para os que insistem em não mudar de idéia, as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

