Acidente fatal com servidor da Câmara Municipal é investigado como homicídio culposo

O assessor parlamentar Wagner de Souza Pereira (54) morreu na manhã desta terça-feira (2), após um grave acidente no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Bahia, no Centro de Campo Grande. Wagner foi arremessado da moto com a força da colisão contra um veículo estacionado, vindo a óbito no local após aproximadamente uma hora de tentativa de reanimação pelo SAMU.

O motorista, de 50 anos, responsável pela Hilux envolvida no acidente, poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. A ocorrência foi registrada na DEPAC-CEPOL, mas a dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pela perícia, já que o cruzamento é controlado por semáforos e não há confirmação sobre infração de trânsito.

Wagner era assessor do vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), e atuava na Câmara Municipal desde 2020, desempenhando principalmente atividades externas. A morte do servidor causou grande comoção entre parlamentares e servidores da Casa de Leis.