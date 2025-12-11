quinta-feira, 11/12/2025

A Casa Caiu: Traficantes são presos em Eldorado

Ação integrada entre delegacias da região

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Polícia Civil

Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Civil de Eldorado deflagrou uma operação contra o tráfico doméstico de drogas no município. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em locais identificados como pontos de venda de entorpecentes.

A ação contou com o apoio das delegacias de Mundo Novo, Japorã, Itaquiraí e Naviraí, reforçando a integração das forças policiais na região sul do Estado. Durante as buscas, foram apreendidas porções de maconha, cocaína, pedras de crack, armas de fogo, munições e dinheiro proveniente da venda de drogas.

Cinco pessoas foram presas e encaminhadas à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil reforça que operações como essa são realizadas de forma contínua para combater a criminalidade e garantir a segurança da população.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

