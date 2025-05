Voz da terra: cantora terena Regiane Martins encanta no programa Boca do Povo

Cultura indígena e talento sul-mato-grossense ganham destaque na maior audiência do rádio estadual, a Difusora Pantanal FM 101.9

A força da ancestralidade, o orgulho de suas raízes e a musicalidade que ecoa dos povos originários marcaram a edição desta sexta-feira (23) do programa Boca do Povo, apresentado pelo jornalista B. de Paula Filho. A atração, transmitida pela Rádio Difusora Pantanal FM 101.9, alcança diariamente cerca de 1,3 milhão de ouvintes e é líder de audiência em Mato Grosso do Sul.

A convidada especial do dia foi a cantora e compositora indígena Regiane Martins, da etnia Terena, natural da aldeia Argola, no município de Miranda (MS). Com apenas 23 anos, Regiane já se destaca como voz promissora da música regional, levando a cultura indígena para os palcos do Estado. Estudante de pedagogia, ela compõe em português e também em sua língua nativa, destacando os valores e a identidade do seu povo.

Durante a apresentação ao vivo, Regiane interpretou uma de suas canções que mescla os dois idiomas, emocionando os ouvintes ao homenagear o Pantanal, o homem pantaneiro e o tradicional chamamé sul-mato-grossense. A canção “Dança Comigo” narra sua trajetória na música e a missão de preservar a cultura Terena.

O jornalista B. de Paula agradeceu a participação da artista e já a convidou para o podcast Na Boca do Povo, apresentado por Santhiago, ampliando o alcance da sua mensagem e de sua arte.

“É uma alegria ver talentos como Regiane levando a nossa cultura para o rádio e para os palcos. Ela é a verdadeira voz da resistência e da arte sul-mato-grossense”, declarou o apresentador.

Regiane segue com agenda de apresentações em todo o Estado, levando sua música, sua história e a alma do povo Terena aonde for.