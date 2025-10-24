sexta-feira, 24/10/2025

Vigilância reforçada garante proteção contra a traça da maçã

Maçãs brasileiras seguras: medidas evitam retorno da praga

Milton
Publicado por Milton
Foto: Adobe Stock

A traça da maçã (Cydia pomonella) é uma das pragas mais temidas na fruticultura mundial, capaz de causar danos significativos à produção de maçãs, peras e outros frutos de caroço. O Brasil mantém o status de área livre da praga desde 2014, resultado de rigorosas medidas fitossanitárias.

O Ministério da Agricultura instituiu o Plano Nacional de Prevenção e Vigilância, reforçando a proteção da produção nacional. A praga passa por quatro estágios: ovo, lagarta, pupa e mariposa adulta, cada um com características próprias que ajudam na identificação precoce.

Os frutos atacados apresentam pequenos orifícios, galerias internas e excrementos, enquanto folhas e ramos podem mostrar perfurações discretas. O monitoramento constante é essencial para prevenir reinfestações, principalmente considerando a presença da praga em países vizinhos.

O impacto econômico envolve custos com vigilância, controle e risco de restrições comerciais. A manutenção do status sanitário do Brasil garante competitividade no mercado global. Boas práticas agrícolas e inspeção frequente são a primeira linha de defesa contra a Cydia pomonella.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Mais de 48 mil cães e gatos já foram vacinados contra a raiva em Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
A Campanha de Vacinação contra a Raiva segue avançando em Campo Grande. Desde o início da ação, no dia 4 de agosto, mais de...
Leia mais

Caminhonete capota e deixa três feridos na BR-359, em MS

Milton - 0
Um grave acidente foi registrado na tarde deste sábado (18) na BR-359, entre os municípios de Coxim e Alcinópolis, em Mato Grosso do Sul....
Leia mais

PCC é alvo de operação por lavagem em lojas de brinquedos

Milton - 0
O Ministério Público de São Paulo, por meio do GAECO, em parceria com a Secretaria da Fazenda e a Polícia Civil, deflagrou nesta quarta-feira...
Leia mais

Luiza Ribeiro participa de novo debate sobre a reativação

Milton - 0
A cidade de Corumbá sedia, nesta terça-feira (21), uma audiência pública sobre a reativação da ferrovia Malha Oeste. O evento, proposto pelo vereador Roberto...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia