VÍDEO: Incêndio destrói cidade cenográfica da Globo no Rio

Um incêndio de grandes proporções atingiu os Estúdios Globo na tarde desta terça-feira (18/2), destruindo parte da cidade cenográfica da novela Dona de Mim, que substituirá Volta Por Cima nas 19h. O fogo se alastrou rapidamente, gerando pânico entre os funcionários, mas felizmente, não há registros de feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a Brigada de Incêndio da Globo ajudou no controle das chamas. Vídeos mostram a intensidade do incêndio, com chamas altas e uma grande coluna de fumaça. A emissora confirmou que, no momento do incidente, estavam em andamento gravações no local.

Ainda não se sabe a causa do incêndio. Este é o segundo caso de incêndio em cenários da Globo, já que em 2022 outro fogo destruiu parte do cenário da novela Todas as Flores.