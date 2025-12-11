Via Verde impulsiona plantio de 700 novas árvores no Monte Líbano

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), avança mais uma etapa importante do Projeto Via Verde, que está promovendo o plantio de cerca de 700 novas árvores nativas no bairro Monte Líbano. A ação reforça o compromisso do município com a sustentabilidade, o bem-estar das pessoas e o planejamento ambiental que orienta o crescimento da Capital.

O Programa de Arborização Urbana é uma política pública pensada para garantir que a cidade se desenvolva junto com a proteção e a ampliação das áreas verdes, direcionando o plantio, o manejo e a conservação das árvores de acordo com o Plano Diretor de Arborização Urbana e com a Regra 3-30-300, que busca melhorar de forma concreta a qualidade de vida da população.

Dentro desse esforço, o Via Verde concentra sua atuação em calçadas e canteiros de áreas residenciais, priorizando regiões com índices de arborização abaixo da média municipal, especialmente bairros periféricos que passaram recentemente por obras de pavimentação. O Monte Líbano é um desses territórios, e por isso recebe agora uma atenção especial. A gerente de arborização da Secretaria, Dayane Zanela, explica que esta etapa representa um avanço significativo.

“A Prefeitura está plantando mais de 700 novas árvores no bairro Monte Líbano. A iniciativa da Semades é priorizar as regiões com menor cobertura vegetal, levando para a comunidade benefícios como a melhoria do microclima, da qualidade do ar e até mesmo apoio à drenagem urbana. Cada muda plantada representa mais saúde e mais bem-estar para a população do bairro”.

Os resultados esperados incluem ambientes mais frescos, ar mais limpo, melhor drenagem das águas e espaços urbanos mais saudáveis e acolhedores. Para o secretário da Semades, Ademar Silva Junior, esse trabalho é fundamental para o futuro da cidade. Ele destaca que a arborização urbana é uma das políticas mais estratégicas para Campo Grande, pois garante que o desenvolvimento ocorra de forma equilibrada e alcance todas as regiões. “Cada muda plantada agora significa mais qualidade de vida para as próximas gerações, e esse é o propósito do Via Verde: construir uma Capital mais verde, resiliente e humana”, reforça.

A ação no Monte Líbano integra um conjunto de iniciativas contínuas da Prefeitura para fortalecer a infraestrutura verde da cidade e valorizar os espaços públicos. Em novembro, outras 600 mudas nativas foram plantadas no Jardim Itatiaia, e, com o avanço desta nova etapa, a Semades segue ampliando o alcance do Via Verde e estimulando a participação da comunidade nos cuidados com as mudas. O trabalho realizado agora é mais um passo importante na construção de uma Campo Grande preparada para o futuro e comprometida com um ambiente cada vez mais equilibrado.