Vereadora Luiza participa da criação do Fórum Permanente pela reativação da Ferrovia Malha Oeste em Bauru (SP)

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) participou nesta sexta-feira (31) da criação do Fórum Permanente pela Reativação da Ferrovia Malha Oeste, em Bauru (SP), durante audiência pública que reuniu parlamentares municipais e estaduais de Mato Grosso do Sul e São Paulo, prefeitos e prefeitas, representantes sindicais, instituições do comércio, indústria e transporte, além de empresários de ambos os estados.

Luiza representou a Câmara Municipal de Campo Grande, ao lado de diversas lideranças comprometidas com o desenvolvimento regional e a retomada desse importante eixo logístico, que conecta os dois estados. A iniciativa foi da vereadora Estela Almagro (PT), presidente da Comissão Temporária da Câmara de Bauru, criada para debater a reativação da ferrovia.

O encontro faz parte de uma série de audiências realizadas nas Câmaras Municipais de Mato Grosso do Sul e São Paulo. A primeira delas aconteceu em Campo Grande, no dia 15 de agosto de 2025.

Durante a reunião, também foi assinada a Carta de Bauru, que será apresentada à Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura no Seminário Desafios e Oportunidades no Setor de Transporte Metroferroviário, em Brasília, no próximo dia 4 de novembro.

Para Mato Grosso do Sul, a Ferrovia Malha Oeste representa uma oportunidade estratégica para o fortalecimento econômico do estado, promovendo a integração com importantes polos logísticos de São Paulo, reduzindo custos no transporte de produtos agrícolas e industriais, e contribuindo para a geração de empregos e o desenvolvimento regional.

“Participar deste Fórum é uma oportunidade de defender os interesses de Campo Grande e de todo o Mato Grosso do Sul. A reativação da Malha Oeste não é apenas um projeto de transporte, é um investimento no futuro econômico e social da nossa região”, destacou a vereadora Luiza Ribeiro.

O Fórum Permanente busca consolidar esforços entre os dois estados para que a ferrovia volte a operar plenamente, fortalecendo a competitividade e a logística regional.