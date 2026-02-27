sexta-feira, 27/02/2026

Vereador Dr. Jamal articula recursos com senador Nelsinho Trad para ampliar cirurgias urológicas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Vereador Dr. Jamal participou de uma importante reunião com o senador Nelsinho Trad, oportunidade em que foi discutida uma pauta de grande relevância para a saúde pública.

Durante o encontro, o senador assumiu o compromisso de viabilizar a destinação de emendas parlamentares com o objetivo de fortalecer o atendimento na área da urologia. A iniciativa busca ampliar a oferta de procedimentos e, consequentemente, zerar a fila de cirurgias eletivas, garantindo mais agilidade, dignidade e qualidade de vida à população que aguarda por esses atendimentos.

O Vereador Dr. Jamal destacou a importância do diálogo institucional e da união de esforços entre os poderes para assegurar mais investimentos e avanços concretos na saúde, reafirmando seu compromisso com a população e com a melhoria contínua dos serviços públicos.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

