No TCE, Hashioka debate emendas municipais e reforça compromisso com o interior

Em mais uma agenda voltada ao fortalecimento dos municípios sul-mato-grossenses, o deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) participou, na manhã desta quinta-feira, 9, de uma reunião no gabinete do conselheiro Osmar Jeronymo, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).



O encontro contou ainda com a presença do advogado Fernando Napp Rocha, ex-presidente da Câmara Municipal e da subseção da OAB de São Gabriel do Oeste, equipe técnica e membros da Procuradoria municipal. A pauta central foram as emendas parlamentares municipais, mecanismo fundamental para levar investimentos a áreas prioritárias como saúde, educação, infraestrutura e assistência social.



Durante o encontro, o advogado Fernando Napp Rocha destacou a preocupação do deputado com a efetiva execução das emendas impositivas apresentadas por vereadores dos municípios do interior de MS. Segundo ele, as recentes determinações expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) têm gerado entraves e insegurança na liberação dos recursos, especialmente para entidades e instituições que dependem desse apoio para manter suas atividades. “O deputado Hashioka trouxe ao conselheiro essa preocupação legítima dos municípios, buscando esclarecer os impactos práticos dessas decisões e, sobretudo, dirimir dúvidas que hoje atingem todas as administrações municipais e as entidades beneficiadas pelas emendas”, pontuou.



Ao tratar do tema no âmbito do Tribunal de Contas, a reunião reforçou a importância do alinhamento entre o Poder Legislativo, os gestores municipais e os órgãos de controle, garantindo que os recursos destinados aos municípios sejam aplicados com segurança, transparência e resultados efetivos para a população.



Com forte atuação municipalista, Hashioka tem defendido que as emendas parlamentares sejam ferramentas estratégicas para atender demandas reais das cidades, especialmente do interior, onde muitas vezes representam a viabilização de obras, aquisição de equipamentos e execução de serviços essenciais.

A agenda no TCE demonstrou a seriedade e o compromisso técnico com que o deputado conduz suas articulações, priorizando o diálogo institucional e a construção de caminhos seguros para que os recursos públicos se transformem em benefícios concretos para a sociedade, de forma a fortalecer os municípios e promover avanços para todo Mato Grosso do Sul.



Para Hashioka, a interlocução entre os órgãos é indispensável para uma gestão pública eficiente. “Quando as instituições atuam de forma harmônica e responsável, quem ganha é a população, que recebe investimentos com mais agilidade, transparência e efetividade”, destacou o parlamentar.