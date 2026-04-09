Difusora Pantanal transforma Expogrande em palco de cultura e interação

Rádio do Agro leva música, brindes e ações gratuitas e se consolida como um dos principais pontos de encontro da feira

A Rádio Difusora Pantanal FM 101.9, reconhecida como a Rádio do Agro, é um dos grandes destaques da 86ª Expogrande, em Campo Grande. Com um espaço estruturado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a emissora tem atraído grande público ao oferecer uma programação diversificada e interativa.

O estande se transformou em um verdadeiro ponto de encontro dentro da feira, reunindo apresentações musicais com artistas sul-mato-grossenses, ações promocionais e distribuição de brindes, valorizando a cultura regional e aproximando o público do universo agro.

Um dos grandes atrativos é a distribuição diária de 500 porções gratuitas de carreteiro, sempre a partir das 18h, além de serviços como modelagem e limpeza de chapéus, garantindo uma experiência completa para os visitantes.

A iniciativa é liderada pelos diretores B. de Paula Filho e Robson Gatti, que apostaram em uma proposta inovadora para fortalecer a presença da emissora no evento e ampliar o contato com o público.

Mais do que uma rádio, a Difusora Pantanal reafirma seu papel como elo entre o campo e a cidade, promovendo cultura, entretenimento e ações que fazem a diferença no dia a dia da população.